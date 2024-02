GeNeuro annonce la réussite d’un placement privé de 5 millions d’euros

Genève, Suisse, 2 février 2024 - 08:00 CET - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique développant des traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID), annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital de 5 millions d'euros avec suppression des droits préférentiels de souscription par le biais d'un placement privé international réservé à des investisseurs spécialisés et stratégiques (le « Placement Privé ») de 4.666.901 nouvelles actions ordinaires au porteur de GeNeuro et d’une offre au public destinée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid uniquement en France (l’ « Offre PrimaryBid » et, avec le Placement Privé, l’ « Offre ») de 95.004 nouvelles actions ordinaires au porteur de GeNeuro. Toutes les nouvelles actions sont d'une valeur nominale de CHF 0,05 chacune (les "Nouvelles Actions").