GeNeuro annonce la publication dans la revue scientifique Multiple Sclerosis des résultats des études cliniques CHANGE-MS et ANGEL-MS

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



- Les données ont montré un effet anti-neurodégénératif prometteur et étayent la poursuite du développement de temelimab contre la progression du handicap dans la SEP

- CHANGE-MS une étude de Phase 2 en double aveugle sur 48 semaines, et ANGEL-MS, l'extension de cette étude intégrant 48 semaines supplémentaires, évaluaient la sécurité et l'efficacité de temelimab dans la SEP récurrente-rémittente

- Étude en cours de Phase 2 au Karolinska Institutet/Academic Specialist Center de Stockholm, en Suède, avec résultats attendus au T1 2022