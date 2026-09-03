Genesco en hausse grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes

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(Actualités)

3 septembre - ** L'action du distributeur de vêtements et de chaussures Genesco GCO.N a progressé jusqu'à 8,23%, à 36,28 dollars

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un BPA ajusté se situant dans le haut de la fourchette de 2,00 à 2,40 dollars, contre le milieu de cette même fourchette précédemment

** Elle annonce un chiffre d'affaires net de 529,9 millions de dollars au deuxième trimestre, en baisse d'environ 3% par rapport à l'année précédente en raison de fermetures de magasins, d'une baisse des ventes sous licence et d'une faible demande au sein de sa chaîne de chaussures britannique Schuh

** La société affiche une perte trimestrielle de 83 cents par action, contre une perte de 1,14 $ un an plus tôt

** La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel comparable reste stable, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance de 1% à 2%

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 35%