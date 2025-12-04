 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 127,09
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Genesco en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour l'année fiscale en cours
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du distributeur de vêtements et de chaussures Genesco GCO.N chutent de près de 23,7 % à environ 26,9 $ avant le marché

** La société réduit ses perspectives de profits et de ventes pour l'année fiscale 26 en raison d'un trafic de chaussures plus faible et des habitudes de dépenses des consommateurs pendant les jours de faible affluence

** GCO s'attend maintenant à ce que les ventes totales augmentent d'environ 2% et les ventes comparables d'environ 3%, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 3% à 4% et de 4% à 5%, respectivement

** Prévisions du BPA ajusté des activités poursuivies d'environ 95 cents, en baisse par rapport à la fourchette de 1,30 à 1,70 $

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre est de 79 cents, inférieur à l'estimation des analystes de 88 cents - données compilées par LSEG

** Un des trois courtiers évalue l'action à "acheter" et deux à "conserver"; leur prévision médiane est de 31 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 17,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GENESCO
35,320 USD NYSE -0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank