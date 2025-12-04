Genesco en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour l'année fiscale en cours

4 décembre - ** Les actions du distributeur de vêtements et de chaussures Genesco GCO.N chutent de près de 23,7 % à environ 26,9 $ avant le marché

** La société réduit ses perspectives de profits et de ventes pour l'année fiscale 26 en raison d'un trafic de chaussures plus faible et des habitudes de dépenses des consommateurs pendant les jours de faible affluence

** GCO s'attend maintenant à ce que les ventes totales augmentent d'environ 2% et les ventes comparables d'environ 3%, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 3% à 4% et de 4% à 5%, respectivement

** Prévisions du BPA ajusté des activités poursuivies d'environ 95 cents, en baisse par rapport à la fourchette de 1,30 à 1,70 $

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre est de 79 cents, inférieur à l'estimation des analystes de 88 cents - données compilées par LSEG

** Un des trois courtiers évalue l'action à "acheter" et deux à "conserver"; leur prévision médiane est de 31 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 17,5 % depuis le début de l'année