Generix : "Cap sur 2025 !"

Editeur de solutions SaaS collaboratives à destination de l’écosystème de la Supply Chain, Generix accompagne depuis plus de 30 ans les industriels, distributeurs et prestataires logistiques dans la transformation digitale de leur Supply Chain.



Le Groupe développe aujourd’hui 2 principales solutions avec 1/ Generix Supply Chain Hub, plateforme collaborative permettant la gestion des flux physiques, la dématérialisation des flux d’information, la gestion des processus et des échanges électroniques inter et intra-entreprises, en temps réel et 2/ Generix Omnichannel Sales, solution dédiée à la transformation omnicanale des ventes des acteurs de la distribution en favorisant la collaboration entre les métiers du marketing, de la vente et du système d’information.



Groupe reconnu dans son écosystème pour l’efficacité de ses solutions technologiques ainsi que pour sa capacité d’innovation, Generix est notamment présent dans le Magic Quadrant de Gartner, dédié aux acteurs des Systèmes de gestion d’entrepôt (WMS).

Après avoir su démontrer sa résilience durant la crise sanitaire en affichant un recul limité de son chiffre d’affaires 2020/21 de -1,0% à 80,3 M€ tout en préservant ses marges, le Groupe a repris le chemin de la croissance, publiant un chiffre d’affaires S1 2021/22 en hausse de +9% à 41,5 M€.



Fort d’une dynamique commerciale retrouvée avec une croissance de +98% de son signing SaaS à 2,3 M€, Generix estime être en capacité de réaliser une croissance à deux chiffres de ses revenus pour les prochains exercices.



Actuellement engagé dans une phase d’investissements, à la fois en R&D afin de proposer des solutions toujours en phase avec les besoins des clients, mais aussi en Sales et Marketing afin de soutenir l’accélération du Groupe en Amérique du Nord, Generix a annoncé un nouveau plan stratégique Boost Together 2025 autour de 3 piliers principaux.



La publication de ce plan stratégique ainsi que des résultats S1 2021/22 du Groupe nous paraissent opportuns pour faire un tour d’horizon post crise sanitaire.