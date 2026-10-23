Generali va supprimer 800 postes dans le cadre d'un plan de transformation

Generali fait part d'un plan de transformation de sa filiale allemande, qui se traduira par des investissements, notamment dans la modernisation de ses systèmes informatiques, mais aussi par la suppression de quelque 800 postes d'ici à fin 2030, dans le cadre d'une réorganisation interne.

Après avoir "durablement amélioré sa position concurrentielle depuis 2023 et mené à bien la transformation de son modèle économique", Generali Deutschland affirme vouloir désormais accélérer sa transformation afin de "préparer sa réussite à long terme dans un environnement de marché en pleine mutation".

Elle indique investir plusieurs centaines de MEUR dans la modernisation de ses systèmes informatiques, la numérisation et l'intelligence artificielle, mais aussi dans sa marque et ses partenariats, ainsi que dans des bâtiments modernes et durables.

Afin de renforcer sa compétitivité et d'accélérer la croissance de sa clientèle et de ses primes, elle prévoit de faire évoluer son modèle de services et d'exploitation, de réorganiser son implantation géographique, d'adapter certaines structures organisationnelles et d'externaliser des activités ciblées.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie d'implantation, les équipes d'Aix-la-Chapelle et de Cologne, de Nuremberg et de Munich, ainsi que de Stuttgart et de Karlsruhe seront respectivement regroupées sur les sites de Cologne, Munich et Karlsruhe, selon un calendrier progressif s'étendant jusqu'à fin 2030.