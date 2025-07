Generali: nouveau directeur des partenariats en France information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 12:52









(CercleFinance.com) - Generali annonce la nomination de Hervé Brunie en tant que Directeur des Partenariats-L'Equité en France. Il exercera ses nouvelles fonctions sous la responsabilité de Rodolphe Plouvier, Membre du Comité exécutif de Generali France en charge de la Distribution, du Développement Affinitaire et des Partenariats.



Hervé Brunie supervisera à ce titre le développement commercial, les opérations et les solutions d'assurances des partenariats stratégiques que Generali déploie en assurances de dommages, en prévoyance et en santé.



Hervé Brunie était précédemment Directeur Commercial du Courtage IARD de Generali en France.





