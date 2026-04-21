Generali Investments table sur une croissance du PIB américain de 2,3% en 2026

(AOF) - Pour Paolo Zanghieri, senior economist chez Generali Investments, "les chiffres décevants de la consommation accentuent les risques à la baisse pesant sur nos prévisions de croissance pour les Etats-Unis".

"Nous tablons sur une croissance du PIB américain de 2,3% en 2026, en misant sur un fort rebond au premier trimestre après la faiblesse du quatrième trimestre de l'année dernière, qui avait été affecté par la fermeture des services publics. Les données récentes ne confirment pas encore une reprise solide. Sur les trois mois clos en février, les dépenses de consommation réelles n'ont augmenté que de 2,1% en glissement annuel, un chiffre nettement inférieur aux plus de 3% enregistrés au début de l'année dernière. La consommation au premier trimestre ne devrait augmenter que de 1 % en rythme annualisé", explique t-il.

Le ralentissement est particulièrement marqué dans le secteur des biens, sous l'effet des pressions sur les prix induites par les droits de douane. Les revenus réels stagnant, les dépenses ont été largement financées par une baisse de l'épargne : le taux d'épargne est tombé à 4% en février, son plus bas niveau depuis plus de trois ans. La confiance des consommateurs s'est encore affaiblie depuis la guerre du Golfe, même si le sentiment post-pandémique s'est révélé être un indicateur peu fiable des dépenses réelles.

"A l'avenir, la flambée de l'inflation en mars et les chiffres probablement élevés des prochains mois freineront les dépenses, en particulier celles liées aux biens discrétionnaires. Les remboursements d'impôts pourraient apporter un léger soulagement, mais ils compenseront à peine la hausse des coûts du carburant et profiteront principalement aux ménages à revenus élevés, qui ont une propension à consommer plus faible. Compte tenu du nombre historiquement bas de licenciements et de la solidité des bilans des ménages, un effondrement de la consommation semble peu probable", estime Paolo Zanghieri.

"Nous tablons plutôt sur un ralentissement progressif, la croissance de la consommation passant de 2,7% en 2025 à environ 1,7% cette année. La faiblesse inattendue de la consommation au premier trimestre et les données mitigées sur les commandes font peser des risques à la baisse croissants sur nos prévisions de croissance", conclut-il.