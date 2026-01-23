Generali Investments renforce ses équipes commerciales en France et en Suisse

(AOF) - Generali Investments annonce les nominations de Charles Kanengieser au poste de senior sales institutional au sein de l'équipe commerciale française et d'Alexandre Jaussaud au poste de senior sales au sein de l'équipe commerciale suisse. Ces recrutements stratégiques s’inscrivent dans la volonté de Generali Investments de renforcer sa présence sur les principaux marchés européens et de consolider ses relations avec ses clients Institutionnels et Wholesale.

Basé à Paris, Charles Kanengieser sera en charge du développement des relations avec les clients institutionnels en France. Il rejoint Generali Investments après avoir occupé depuis 2018 le poste de directeur commercial pour la France et Monaco chez Janus Henderson Investors. Auparavant, Charles a passé plus de six ans chez Muzinich & Co en tant que directeur associé, responsable du marketing et des relations clients.

Alexandre Jaussaud, basé à Genève, couvrira le marché suisse francophone et contribuera au développement commercial sur les segments institutionnel et intermédiaire. Il dispose de plus de dix ans d'expérience dans la vente de produits de gestion d'actifs, ayant occupé plus récemment le poste de directeur commercial senior chez Janus Henderson Investors.