Generali Investments finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans MGG
information fournie par AOF 02/10/2025 à 16:04

(AOF) - Generali Investments, filiale du groupe Generali, et MGG Investment Group (société américaine de prêts directs avec plus de 6,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion) ont annoncé que Conning & Company (filiale de Generali Investments) a finalisé l’acquisition d’une participation de 77% dans MGG et ses filiales. MGG continuera d'être dirigée par Kevin Griffin (directeur général et directeur des investissements). La société conservera par ailleurs son autonomie en matière d'investissement et d'exploitation.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

