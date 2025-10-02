Generali Investments finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans MGG

(AOF) - Generali Investments, filiale du groupe Generali, et MGG Investment Group (société américaine de prêts directs avec plus de 6,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion) ont annoncé que Conning & Company (filiale de Generali Investments) a finalisé l’acquisition d’une participation de 77% dans MGG et ses filiales. MGG continuera d'être dirigée par Kevin Griffin (directeur général et directeur des investissements). La société conservera par ailleurs son autonomie en matière d'investissement et d'exploitation.
