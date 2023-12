Generali Investments envisage une baisse des taux de la BCE d'ici juin seulement

(AOF) - "L'inflation globale (flash) de la zone euro a chuté de manière surprenante à 2,4% en glissement annuel en novembre, soit le taux le plus bas depuis juillet 2021", observe Martin Wolburg, chef économiste de Generali Investments. Il note que la baisse de l'inflation de 0,8 pp n'est pas seulement due aux effets des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, mais repose également sur une inflation des prix des services et des biens nettement plus faible.

L'inflation reviendra-t-elle alors bientôt à l'objectif de 2% de la BCE ?

Le gestionnaire d'actifs se garde d'être trop optimistes en ce qui concerne l'inflation. "Tout d'abord, les prix de l'énergie deviendront moins désinflationnistes car les effets de base des prix du pétrole ont fait leur temps", fait remarquer Martin Wolburg. "Deuxièmement, la croissance des salaires reste forte, les salaires négociés ayant grimpé de 4,7% en glissement annuel au troisième trimestre et, en 2024, les négociations salariales devraient maintenir les avances à un niveau élevé".

Alors que l'inflation continue de suivre une tendance baissière, le chef économiste prévoit un rebond du chiffre global au premier trimestre 2024. L'inflation sous-jacente, qui est actuellement de 3,6% en glissement annuel, devrait rester nettement au-dessus du seuil de 2% et ne tomber qu'à environ 2,5% d'ici la fin de l'année.

Dans ce contexte, le gestionnaire d'actifs hésite à suivre les marchés et à anticiper la première baisse des taux en avril 2024, mais il continue à envisager le début du cycle d'assouplissement d'ici juin seulement.