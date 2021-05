Generali Global Infrastructure recrute un ancien de DWS

(NEWSManagers.com) - Generali Global Infrastructure (GGI), société de gestion d'actifs indépendante spécialisée dans l'investissement en infrastructures, a recruté Jonathan Aiach au poste de directeur spécialisé des relations investisseurs.

L' intéressé vient de DWS où il était senior vice-president à Londres, en charge du développement de la plateforme infrastructure equity et dette. De 2013 à 2018, il a contribué au développement des stratégies de gestion alternative de Blackrock à Londres et à Genève, avec une spécialisation sur les hedge funds et les actifs réels. Il a également travaillé pour Cheyne Capital et BNP Paribas.

Jonathan Aiach sera rattaché à Philippe Benaroya, associé fondateur et président de Generali Global Infrastructure. Il travaillera notamment aux côtés de Stefania Pisu, directrice au sein de ce même pôle.

Generali Global Infrastructure (GGI) gère plus de 3 milliards d' euros d'actifs sur des thèmes comme la transition énergétique, la mobilité verte, la transition numérique et les infrastructures sociales dans les secteurs de la santé et de l'éducation.