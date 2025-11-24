 Aller au contenu principal
Generali France réorganise sa communication et nomme Caroline Desaegher
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 12:18

Generali France annonce la création d'une Direction de la Communication et du Mécénat, qui regroupera les expertises de communication interne, externe, événementielle et les opérations de mécénat. Cette réorganisation intervient à l'occasion du départ à la retraite de Marie-Christine Lanne, directrice de la Communication Externe et des Engagements.

La nouvelle direction sera confiée à Caroline Desaegher à compter du 1er décembre 2025. Elle apporte une solide expérience du secteur de l'assurance, acquise notamment chez AXA, AVIVA (devenu Abeille Assurances), Ramsay Santé et Vivalto Santé.

Elise Ginioux, membre du Comité Exécutif en charge du Marketing, de la Communication, de la Durabilité et des Affaires Publiques, souligne que cette évolution vise à accompagner la stratégie de croissance du groupe et à renforcer la cohérence de sa communication.

GENERALI
MIL
