Poutine assure qu'il "cessera les hostilités" si l'Ukraine se retire
information fournie par AFP 27/11/2025 à 21:36

Photo diffusée par l'agence de presse russe Sputnik montrant le président russe Vladimir Poutine s'adressant aux médias russes à Bichkek, le 27 novembre 2025 au Kirghizstan ( POOL / Alexey NIKOLSKY )

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que Moscou "cessera les hostilités" en Ukraine si les forces de Kiev acceptent de se retirer des territoires dont la Russie revendique l'annexion.

Ces déclarations interviennent alors que les Etats-Unis ont présenté la semaine dernière un plan visant à mettre fin à la guerre, lancée en 2022, qui a été perçu comme largement favorable aux demandes du Kremlin. Ce texte a été amendé le weekend dernier après des consultations avec les Ukrainiens et doit désormais être présenté à Moscou.

"Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire", a déclaré M. Poutine lors d'une conférence de presse à Bichkek, au Kirghizstan.

M. Poutine n'a pas précisé s'il parlait uniquement des régions de Donetsk et de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, vues comme cibles prioritaires par le Kremlin, ou également de celles de Kherson et Zaporijjia dans le sud.

La Russie avait revendiqué en septembre 2022 l'annexion de ces quatre territoires qu'elle ne contrôle pas entièrement.

La cession par Kiev à Moscou des régions de Donetsk et de Lougansk figuraient dans le plan originel en 28 points des Etats-Unis, mais ce texte a été considérablement amendé par l'Ukraine.

Cette nouvelle mouture n'a pas été dévoilée mais elle ne contient plus de conditions maximalistes et n'offre pas de solution concernant les territoires occupés, selon des sources interrogées à Kiev par l'AFP.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio (c), l'envoyé spécial américain Steve Witkoff (2e g) et le secrétaire américain à l'Armée de terre Daniel Driscoll (4e g) lors de discussions avec une délégation ukrainienne sur un plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, le 23 novembre 2025 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

L'émissaire américain Steve Witkoff est attendu la semaine prochaine à Moscou pour évoquer ce plan américain avec les responsables russes.

Le chef de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak, a de son côté annoncé jeudi sur Telegram que le "travail conjoint des délégations ukrainienne et américaine" sur le plan se poursuivra "à la fin de cette semaine".

Vladimir Poutine a répété jeudi que le plan américain pouvait "servir de base à de futurs accords" entre Moscou et Kiev. Selon lui, l'un des "points clés" des négociations avec Washington sera la reconnaissance du Donbass et de la Crimée, annexée en 2014, comme territoires russes.

"Nous avons besoin d'une reconnaissance (internationale), mais pas de la part de l'Ukraine", a-t-il ajouté, mettant une nouvelle fois en doute la légitimité de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

M. Poutine a aussi répété que son pays n'avait aucune intention d'attaquer l'Union européenne, mais a indiqué que Moscou a élaboré des "mesures de rétorsion" économiques en cas de saisie des avoirs russes gelés.

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
