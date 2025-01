Generali France lance deux nouveaux fonds de dette privée

(AOF) - Generali France a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds de dette privée, GF Lumyna Private Debt Fund et GF Dette Immo Europe, accessibles en exclusivité dans ses principaux contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Ces deux supports en unités de compte (UC) viennent compléter la gamme d’actifs réels lancée par l’assureur en 2020, qui inclut désormais toutes les classes d’actifs du non coté : infrastructures, immobilier, private equity (capital-investissement) et dette privée.

GF Lumyna Private Debt Fund est un fonds professionnel spécialisé agréé en tant que " fonds européen d'investissement à long terme " et géré par Lumyna Investments, société de gestion de Generali Investments. Il permet d'accéder à un portefeuille de dette privée senior de premier rang, couvrant divers secteurs d'activité à travers le monde.

GF Dette Immo Europe est une société civile à capital variable qui possède le statut d'" Autre FIA " (Fonds d'Investissements Alternatifs).

Ce fonds, qui est géré par Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, vise à offrir aux investisseurs un accès aux financements privés immobiliers, historiquement réservés à une clientèle institutionnelle.

Sa stratégie consiste à investir dans de la dette senior adossée à des actifs immobiliers qualitatifs et géographiquement diversifiés en Europe, avec l'objectif de générer des rendements intéressants tout en ayant une exposition protégée au marché immobilier. L'approche ESG est pleinement intégrée avec l'évaluation de critères pour chaque nouvel investissement.

Ils sont accessibles sans minimum d'investissement au sein des contrats d'assurance-vie et de capitalisation Himalia, Himalia Patrimoine, Octuor et Espace Invest 5 distribués respectivement par les conseillers en gestion de patrimoine et partenaires bancaires (banques privées et régionales).

Conformément aux dispositions de la loi industrie verte, ils ont tous deux vocation à être intégrés dans les gestions pilotées des contrats d'assurance-vie et les gestions à horizon retraite des plans d'épargne retraite (PER) assurés par Generali Vie et Generali Retraite.