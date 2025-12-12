Generali et BPCE mettent fin à leur projet de fusion

(AOF) - BPCE et Generali ont décidé de rompre leurs négociations destinées à créer une coentreprise de gestion d’actifs. Cette décision intervient après la conduite de discussions approfondies, depuis l’annonce du 25 janvier dernier, qui avaient pour but de réunir les activités de gestion d’actifs des deux sociétés. Si les travaux ont confirmé les bénéfices et la valeur industrielle d’un tel partenariat, BPCE et Generali ont conjointement pris la décision de mettre à ces négociations, considérant que les conditions pour parvenir à finaliser un accord ne sont actuellement pas réunies.

