Generali et Amundi en tête des mandats institutionnels italiens

Cinq sociétés de gestion gèrent plus d' un tiers des mandats (39 %) attribués par les investisseurs institutionnels italiens, montre la sixième et récente édition de l' étude annuelle du Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali sur le sujet.

La première société dans ce domaine est Generali, qui gère 23 mandats pour un montant de 10,3 milliards d' euros, soit une part de marché de 9,25 %, selon des chiffres à fin 2018. Amundi arrive deuxième, avec 9,2 milliards d' euros répartis sur un nombre supérieur de mandats (77). Cela représente une part de marché de 8,25 %. UnipolSai Assicurazioni talonne le français avec 34 mandats pour 9,075 milliards d' euros et 8,12 % de parts de marché. Viennent ensuite Eurizon Capital (55 mandats, 8,8 milliards d' euros et 7,9 %) et l' incontournable BlackRock (11 mandats, 6,2 milliards d' euros et 5,57 %).