Generali dépasse les attentes au 1er semestre

Generali a dévoilé un bénéfice net ajusté en hausse de 13,7% à 2 543 MEUR au titre du 1er semestre 2026, ainsi qu'un résultat opérationnel en progression de 11,2% à 4 505 MEUR, dépassant respectivement de 5% et de 3% le consensus, d'après Jefferies.

Le profit opérationnel a été soutenu par des contributions accrues de ses trois segments, à savoir P&C ( 4,7%), vie ( 8,8%) et gestion d'actifs et de fortune ( 31,3%), qui ont tous dépassé les estimations moyennes des analystes, en particulier le dernier.

En termes d'activité, les primes brutes souscrites ont augmenté de 5,8% à 53,42 MdsEUR, un niveau supérieur de 1% au consensus de marché, soutenu à la fois par des progressions dans les segments vie ( 5,5%) et P&C (dommages, 6,3%).

Les afflux nets en vie ont atteint un record pour cette période de l'année, à 8,3 MdsEUR, soutenus par l'ensemble des lignes de métier, mais le ratio combiné en P&C s'est dégradé de 0,5 point, à 91,5%, sous l'effet des pertes liées aux catastrophes naturelles.

"Cette excellente série de résultats témoigne des progrès très solides de notre plan "Lifetime Partner 27 : Driving Excellence", porté par la solidité de la performance de tous les segments d'activité", commente le CEO de la compagnie d'assurance italienne, Philippe Donnet.

"Nous maintiendrons cet élan positif grâce à notre constance, notre discipline et notre vision à long terme, et nous restons pleinement engagés à atteindre les objectifs ambitieux du plan et à continuer d'apporter de la valeur à toutes les parties prenantes", poursuit-il.