Generali convertit un fonds actions monde à l' ESG

(NEWSManagers.com) - Generali Investments a transformé le fonds GIS Global Equity en Generali Investments Sicav (GIS) Sustainable World Equity le 1er octobre 2020. L'objectif est de refléter l' intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de sélection des valeurs en portefeuille.

La nouvelle approche de ce fonds actions monde associera " une analyse ESG rigoureuse et l' expertise de l' équipe de gestion afin d' identifier les entreprises qui, selon le gérant, sont des leaders reconnus de leurs marchés et jouissent de fondamentaux solides, notamment en matière de taux de rentabilité et de niveau d' endettement " , détaille un communiqué. La gestion du fonds a pour objectif d' être diversifiée, à la fois en termes de secteurs, zones géographiques et devises et s' appuie sur des analyses qualitatives et fondamentales ainsi que sur des stratégies quantitatives.

L' analyse ESG se caractérise par un processus en trois étapes : l' application du filtre éthique du groupe Generali, puis l' exclusion des entreprises impliquées dans des controverses majeures pouvant représenter un risque économique ou de réputation et la mise en œuvre d' une approche " Best-in-Class" de Generali Investments qui consiste à identifier les entreprises respectant le mieux les critères ESG propres à leur secteur respectif.