 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Generali-Bénéfice record en 2025, rachat d'actions de €500 mlns
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 07:24

Generali GASI.MI a fait état jeudi d'un bénéfice record en 2025, porté par tous ses segments d'activité, et a annoncé un nouveau rachat d'actions de 500 millions d'euros, soulignant l'importance accordée au rendement pour les actionnaires.

Le bénéfice d'exploitation de l'assureur italien a augmenté de 9,7% pour atteindre 8 milliards d'euros, globalement conforme au consensus d'analystes fourni par Generali, qui était de 7,97 millions d'euros.

Le conseil d'administration du groupe a également approuvé un dividende de 1,64 euro par action, dépassant l'estimation la plus élevée des analystes dans le consensus, pour un versement total pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros.

(Rédigé par Gianluca Semeraro; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Environnement
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GENERALI
33,140 EUR MIL 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank