Generali-Bénéfice record en 2025, rachat d'actions de €500 mlns

Generali GASI.MI a fait état jeudi d'un bénéfice record en 2025, porté par tous ses segments d'activité, et a annoncé un nouveau rachat d'actions de 500 millions d'euros, soulignant l'importance accordée au rendement pour les actionnaires.

Le bénéfice d'exploitation de l'assureur italien a augmenté de 9,7% pour atteindre 8 milliards d'euros, globalement conforme au consensus d'analystes fourni par Generali, qui était de 7,97 millions d'euros.

Le conseil d'administration du groupe a également approuvé un dividende de 1,64 euro par action, dépassant l'estimation la plus élevée des analystes dans le consensus, pour un versement total pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros.

