Generali AM nomme un nouveau directeur général

Generali Asset Management (GenAM) a nommé Russell Büsst au poste de directeur général, pour succéder à Bruno Servant, dont le mandat arrive à échéance fin avril 2026 . Parallèlement, Filippo Casagrande est nommé general manager, une fonction nouvellement créée visant à renforcer la gouvernance de GenAM.

Ces deux propositions sont soumises au processus d’approbation habituel par les organes sociaux compétents et prendront effet fin avril 2026, précise Generali.

Russell Büsst occupe actuellement les fonctions de directeur général et de directeur des investissements pour les activités européennes de Conning, qui fait partie de Generali Investments depuis son acquisition en 2024 . À ce titre, il est chargé de la gouvernance d’entreprise ainsi que de la supervision générale de la gestion de portefeuille et de la prise de décision en matière de stratégie d’investissement. Sa nomination « vise à renforcer encore la capacité de GenAM à étendre sa présence auprès d’une clientèle institutionnelle internationale, conformément à la stratégie de Generali Investments visant à développer son activité de gestion d’actifs dans les domaines de l’assurance et des retraites », explique un communiqué.

Filippo Casagrande est directeur des investissements chez Generali Investments et, depuis mars 2025, occupe également le poste de président de Generali Investments Luxembourg. Il a rejoint Generali Investments en 2009 et a depuis occupé des postes de direction au sein de la fonction d’investissement, où il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration des stratégies d’investissement et la supervision de l’allocation d’actifs.

Filiale de Generali Investments, Generali Asset Management est un spécialiste européen de l’investissement qui propose une large gamme de fonds actifs et de solutions sur mesure sur les marchés publics et privés.

Laurence Marchal