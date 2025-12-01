Generali AM : "les émissions nettes d'obligations d'Etat en zone euro resteront élevées en 2026"

(AOF) - Generali Asset Management anticipe une année 2026 sous tension pour le financement souverain européen. Selon Florian Spaete, senior fixed income strategist, les Etats de la zone euro s’orientent vers des émissions brutes record, portées par des déficits persistants, des besoins de refinancement plus élevés et la poursuite du resserrement quantitatif de la BCE. Une dynamique contrastée avec plusieurs pays hors zone euro, qui devraient réduire leurs besoins de financement, un facteur clé pour l’évolution des spreads en 2026.

"Compte tenu de la légère augmentation du déficit budgétaire de la zone euro, nous prévoyons que les émissions nettes d'obligations d'Etat dans la zone euro resteront élevées en 2026, dépassant les 500 milliards d'euros. Les remboursements devant également augmenter, nous anticipons que les émissions brutes atteindront un niveau record de plus de 1 400 milliards d'euros", explique Florian Spaete.

"Il convient également de noter que la BCE poursuivra son programme de resserrement quantitatif sans changement l'année prochaine. Cela signifie que les émissions nettes (y compris le resserrement quantitatif de la BCE) s'élèveront à près de 900 milliards d'euros (légèrement plus qu'en 2025). Après avoir fortement chuté à 36% en 2025, la part des obligations à long terme (10 ans et plus) devrait encore diminuer dans un contexte de légère accentuation de la courbe des taux attendue en 2026", poursuit-il.

Si l'émission nette globale devrait rester globalement inchangée, des évolutions notables sont à prévoir au niveau des différents pays. L'Allemagne, par exemple, devrait atteindre un nouveau record d'émission nette de plus de 140 milliards d'euros dans le cadre de sa politique budgétaire expansionniste.

En revanche, certains pays hors zone euro ont des politiques budgétaires plus solides. Les deux poids lourds, l'Italie et l'Espagne, seront en mesure de réduire leurs émissions nettes, tout comme certains pays plus petits hors zone euro tels que la Grèce, l'Irlande et le Portugal. Cela devrait soutenir l'environnement de spreads serrés pour les obligations d'Etat hors zone euro en 2026.