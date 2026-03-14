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Ski alpin: Pinturault, plus grand palmarès français, arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver
information fournie par AFP 14/03/2026 à 17:31

Alexis Pinturault lors du slalom géant de Kranjska Gora, en Slovénie, le 7 mars 2026 ( AFP / JURE MAKOVEC )

Alexis Pinturault lors du slalom géant de Kranjska Gora, en Slovénie, le 7 mars 2026 ( AFP / JURE MAKOVEC )

Alexis Pinturault, plus grand palmarès du ski alpin français avec 34 victoires en Coupe du monde, trois médailles olympiques et deux titres mondiaux en combiné, a annoncé samedi qu'il mettrait fin à sa carrière après les finales de la Coupe du monde le 24 mars en Norvège.

"L'idée pour moi, c'est de me retirer et de passer à autre chose", a annoncé depuis sa station de Courchevel le skieur de bientôt 35 ans, freiné par deux grosses blessures ces derniers hivers et qui avait échoué à se qualifier aux JO-2026 de Milan Cortina en février.

"Si on n'arrive plus à trouver la raison, ou une raison suffisante (pour continuer), c'est le moment de tourner cette fameuse page. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis là", a-t-il ajouté.

L'annonce de la retraite de "Pintu", vainqueur du gros globe de cristal en 2021, n'est pas une surprise tant le skieur de Courchevel peine depuis trois ans à retrouver le plus haut niveau.

Alexis Pinturault n'a plus gagné depuis son titre mondial à domicile en 2023, apothéose de son immense carrière qu'il avait alors souhaité poursuivre en prenant un virage décisif à partir de l'hiver 2023-2024: abandonner le slalom pour tenter de gagner une descente, la discipline reine et la seule sur laquelle il ne s'est jamais imposé.

Mais à déjà 30 ans passés, "Pintu", devenu papa, a été rattrapé par deux grosses blessures en janvier 2024, puis en janvier 2025, dont il s'est remis péniblement non sans songer, déjà, à tout arrêter.

C'est la perspective d'ultimes Jeux olympiques, dans les Alpes pour la première fois de sa carrière, en Italie, qui l'avait motivé à continuer cette saison. Mais le skieur de Courchevel n'a pas réussi à se qualifier.

"Les Jeux olympiques, c'était clairement l'objectif de l'année, c'est ce qui m'avait motivé à revenir" après les blessures, avait concédé fin février Pinturault.

Il a précisé samedi qu'il avait pris sa décision depuis longtemps: "je trouve que c'est le moment, je suis à l'aise avec cette décision".

Impossible toutefois pour Pinturault de tourner la page sans adieux à son public.

Si sa dernière course aura lieu à Hafjell, en Norvège, le 24 mars pour les finales de la Coupe du monde, il prendra dimanche le départ du super-G de Courchevel en tant qu'ouvreur, devant ses proches, ses coéquipiers et son public, pour des adieux qui s'annoncent émouvant dans la station qui l'a vu grandir.

Sport
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