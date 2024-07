Generali AM : "des données plus précises pour entamer une baisse des taux"

(AOF) - "L'issue des élections aux Etats-Unis de novembre fait pencher à la hausse les risques pour le taux directeur. Le FOMC (Federal Open Market Committee) met de plus en plus l'accent sur le risque de détérioration du marché du travail, tout en insistant sur le fait qu'il a besoin de données plus précises pour être suffisamment confiant pour entamer une baisse des taux. Mais les derniers chiffres de l'inflation vont dans la bonne direction", signale Vincent Chaigneau, directeur de la recherche chez Generali Asset Management.

"L'évolution de l'activité et des prix au cours du deuxième trimestre confirme notre vision de deux baisses de taux, la première en septembre, sur laquelle les marchés ont convergé. Le niveau des taux d'intérêt semble en effet trop élevé compte tenu des signes de plus en plus évidents d'un ralentissement", précise t-il.

"Nous prévoyons que l'assouplissement progressera en 2025 (-100 points de base) avant de s'achever en 2026, avec un taux de change flottant compris entre 3,25% et 3,5%, soit 25 points de base de plus que le point médian. Les risques sont titrés à la hausse, également en raison de l'impact potentiellement inflationniste de certaines mesures annoncées par les Républicains", conclut Vincent Chaigneau.