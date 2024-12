General Motors s'allie à ChargePoint pour la recharge des véhicules électriques

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - General Motors annoncé un accord avec la société ChargePoint, spécialiste des solutions de recharge en réseau pour véhicules électriques, visant à accélérer la croissance de l'infrastructure des véhicules électriques aux États-Unis. Les deux groupes uniront leurs efforts pour installer jusqu'à 500 bornes de charge ultra-rapides à des points stratégiques dans tous les États-Unis, dotés des dernières innovations en la matière. ChargePoint et GM prévoient que les emplacements seront ouverts et disponibles au public avant la fin de 2025.

