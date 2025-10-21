 Aller au contenu principal
General Motors relève sa prévision de bénéfice de base pour 2025
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice de base ajusté annuel, pariant que la forte demande pour ses camionnettes et ses SUV aiderait à contrer un coup porté par les tarifs douaniers américains et la fin d'une incitation fédérale pour les véhicules électriques.

Le plus grand constructeur automobile américain en termes de ventes a pris une charge de 1,6 milliard de dollars divulguée précédemment au troisième trimestre, car il a remodelé sa stratégie en matière de véhicules électriques pour mieux naviguer dans une baisse potentielle de la demande après que l'administration Trump a supprimé une politique de crédit d'impôt fédéral de 7 500 $.

La société s'attend maintenant à ce que le bénéfice de base ajusté de 2025 se situe entre 12,0 et 13,0 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 10,0 à 12,5 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos en septembre a légèrement baissé par rapport à l'année précédente, pour atteindre 48,6 milliards de dollars.

Les bénéfices de GM au deuxième trimestre ont été affectés par les droits de douane à hauteur de 1,1 milliard de dollars, tandis que le constructeur automobile a réaffirmé que les vents contraires liés au commerce menaçaient d'affecter le résultat net à hauteur de 4 à 5 milliards de dollars cette année.

