General Motors relève sa prévision de bénéfice annuel de base

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions de General Motors GM.N augmentent deprès de12% à environ 65 dollarsdans les premiers échanges

**La société relève sa prévision de bénéfice annuel de base à 12,0 à 13,0 milliards de dollars, contre 10,0 à 12,5 milliards de dollars précédemment, car elle s'attend à une baisse de l'impact des droits de douane

** Le bénéfice par action ajusté pour 2025 devrait passer de 8,25 à 10,00 dollars à 9,75 à 10,50 dollars

** Le BPA ajusté du 3ème trimestre de 2,8 $ dépasse les estimations des analystes de 2,31 $, données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 48,59 milliards de dollars dépasse également les prévisions de 45,26 milliards de dollars

** Les actions cotées en bourse de Ford F.N et de Stellantis STLAM.MI ont augmenté respectivement de près de 2 % et de 1,5 %

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 21,8 % depuis le début de l'année