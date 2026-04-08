General Motors rappelle plus de 270 000 voitures aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N rappelle 271 770 voitures aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Voici quelques détails:

* Le rappel concerne les berlines Chevrolet Malibu, a indiqué la NHTSA.

* L'écran de la caméra de recul peut afficher une image déformée ou vide, réduisant la vision du conducteur derrière le véhicule, selon la NHTSA.

* L'agence a indiqué que les concessionnaires inspecteraient et remplaceraient la caméra de recul.