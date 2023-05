General Motors: rappel d'1 millions de SUV pour cause d'airbag défectueux

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les conducteurs concernés peuvent faire remplacer gratuitement le module d'airbag du conducteur, selon le constructeur automobile. La National Highway Traffic Safety Administration demande au fabricant du gonfleur d'airbag, ARC, basé à Knoxville (Tennessee), de rappeler 67 millions de dispositifs fabriqués avant 2018, car ils peuvent exploser et projeter des éclats autour d'un véhicule.

(AOF) - General Motors est attendu en légère hausse à Wall Street après avoir annoncé vendredi le rappel de près d'un million de SUV dans le cadre d'une initiative des régulateurs fédéraux visant à rappeler 67 millions d’airbags défectueux qui pourraient exploser lors de leur déploiement. Le rappel de GM comprend un total de 994 763 véhicules Buick Enclave, Chevrolet Traverse et GMC Acadia des années modèles 2014 à 2017 avec des pièces de coussins gonflables produites par ARC Automotive.

