General Motors progresse après ses résultats et ses perspectives salués par Jefferies
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 15:39
Par action, la perte nette diluée est de 3,60 dollars, contre 1,64 dollar au quatrième trimestre 2024. En revanche, le bénéfice par action dilué et ajusté a atteint 2,51 dollars, soit un bond de 30,4% par rapport au 1,92 dollar douze mois auparavant.
Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'est légèrement affaissé de 1,3%, alors que le bénéfice net attribuable aux actionnaires est passé de 6,008 à 2,697 milliards de dollars.
De son côté, le bénéfice par action dilué a quasiment diminué de moitié à 3,27 dollars (6,37 dollars un an auparavant). Le bénéfice par action dilué et ajusté est quant à lui resté stable à 10,60 dollars.
Pour 2026, le constructeur automobile vise un bénéfice net attribuable aux actionnaires compris entre 10,3 et 11,7 milliards de dollars. L'Ebit ajusté devrait se situer entre 13 et 15 milliards de dollars (12,7 milliards de dollars en 2025). Enfin, le bénéfice par action dilué et celui dilué et ajusté devraient tous les deux être entre 11 et 13 dollars (contre 3,27 et 10,60 dollars l'année dernière).
Des actionnaires gâtés et des perspectives saluées
Dans une lettre aux actionnaires, Mary Barra présidente-directrice générale, a révélé que l'année 2025 avait été exceptionnelle et que le groupe a atteint sa part de marché la plus importante depuis 2015.
Le groupe a également dévoilé une augmentation de 0,03 dollar de son dividende trimestriel, le portant à 0,18 dollar par titre. En outre, le conseil d'administration de General Motors a approuvé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars.
Pour Jefferies, les prévisions sont " solides " et des facteurs favorables ont été recensés : baisse des pertes sur les véhicules électriques, réduction des coûts de conformité CO² et amélioration des garanties. Ces facteurs favorables représentent entre 2,5 et 3,7 milliards de dollars. Il y a toutefois des vents contraires à surveiller (estimés entre 2 et 4 milliards de dollars) : droits de douane, matières premières et relocalisation aux Etats-Unis.
Les analystes de Jefferies ont confirmé leur recommandation à conserver sur le titre General Motors, en visant les 85 dollars, soit un potentiel de hausse d'environ 7%.
Valeurs associées
|85,745 USD
|NYSE
|+7,96%
