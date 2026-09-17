General Motors livre des pièces pour des missiles intercepteurs, une première

( AFP / ETIENNE LAURENT )

General Motors a livré au groupe d'aéronautique et de défense Lockheed Martin des composants de missiles intercepteurs PAC-3, une première alors que les Etats-Unis tentent d'accélérer la reconstitution de leur arsenal, amoindri par la guerre contre l'Iran.

Cette première livraison, fin août, intervient moins d'un mois après la signature d'un contrat de prestation entre les deux sociétés américaines, a indiqué Lockheed Martin dans un communiqué publié jeudi.

La fabrication se poursuit au sein du groupe automobile et d'autres pièces sont attendues ultérieurement, a indiqué à l'AFP un porte-parole de GM.

Début janvier, Lockheed Martin a annoncé un accord avec le Pentagone portant sur le triplement de la production des PAC-3 et le quadruplement des systèmes antimissiles de haute altitude THAAD.

C'est dans ce cadre que le groupe de Bethesda (Maryland) a cherché de nouveaux partenariats pour augmenter ses capacités de production.

GM avait fabriqué des obus durant la Seconde Guerre mondiale mais pas de missiles.

Lockheed Martin souligne que les pièces fabriquées par le constructeur automobile "peuvent habituellement prendre des mois, voire des années à produire".

Le ministère américain de la Défense a reconnu lundi connaître une "pénurie" de munitions liée au conflit contre l'Iran, qui dure depuis près de sept mois.

Le PAC-3 est utilisé par les célèbres systèmes de défense Patriot, susceptibles d'intercepter missiles et avions.