General Motors fait mieux que prévu au troisième trimestre et relève ses objectifs annuels
information fournie par AOF 21/10/2025 à 14:26

(AOF) - General Motors a dévoilé des comptes trimestriels plutôt encourageants et a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Entre juillet et septembre, le groupe a généré un bénéfice net de 1,293 milliard de dollars, contre 3,008 milliards de dollars un an plus tôt, en raison, notamment, de charges exceptionnelles. Le bénéfice par action dilué et ajusté s’est quant à lui affiché à 2,80 dollars, contre 2,96 il y a un an, mais les analystes tablaient sur seulement 2,32 dollars.

Le chiffre d'affaires a également été supérieur aux attentes en atteignant 48,591 milliards de dollars, en baisse toutefois de 0,34% par rapport au troisième trimestre 2024.

Grâce à ces données rassurantes, le constructeur automobile américain a relevé certains de ses objectifs annuels. GM vise désormais un Ebit ajusté entre 12 et 13 milliards de dollars, alors qu'auparavant il était pressenti entre 10 et 12,5 milliards de dollars. En outre, le bénéfice par action dilué et ajusté devrait finalement se situer entre 9,75 et 10,50 dollars par action, contre une précédente fourchette de 8,25 à 10 dollars.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
66,216 USD NYSE +14,13%
