General Motors-Ebit en hausse au T4 grâce à la forte demande de SUV et de pick-ups

General Motors GM.N a annoncé mardi un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) en hausse au quatrième trimestre, porté par les solides ventes de ses SUV crossover et de ses pick-ups à prix abordables.

Son Ebit ajusté a augmenté d'environ 13% pour atteindre 2,84 milliards de dollars (2,39 milliards d'euros), contre 2,51 milliards de dollars il y a un an.

Le groupe a déclaré s'attendre à un Ebit ajusté annuel compris entre 13 et 15 milliards de dollars, une fourchette dont le point médian dépasse les attentes des analystes, fixées à 13,39 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le résultat net de GM a été affecté par une charge de 6 milliards de dollars liée au ralentissement de l’activité dans les véhicules électriques. Une grande partie de cette charge est associée à des annulations de contrats et à des règlements avec des fournisseurs, qui avaient anticipé des volumes de production bien plus élevés avant le retournement du marché.

Le groupe se montre toutefois optimiste pour 2026, réaffirmant sa stratégie dans les véhicules électriques, augmentant de 20% son dividende trimestriel et approuvant un nouveau programme de rachat d’actions de 6 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires trimestriel global a reculé de 5,1%, à environ 45,3 milliards de dollars, par rapport à l’année précédente.

(Reportage Nathan Gomes et Kalea Hall, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)