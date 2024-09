General Motors donne accès à plus de 17 800 nouveaux superchargeurs Tesla

(AOF) - General Motors ouvrira à ses clients l'accès à plus de 17 800 nouveaux superchargeurs Tesla, grâce à un adaptateur spécifique approuvé par ses services. Le constructeur estime qu’avec l'ajout de ces nouveaux superchargeurs, les clients de GM auront accès à plus de 231 800 chargeurs rapides publics en Amérique du Nord, et que ce nombre augmentera à mesure que le groupe nouera de nouveaux partenariats. Les adaptateurs CC NACS approuvés par GM seront d’abord mis à la disposition des clients aux États-Unis, puis seront disponibles pour les clients canadiens d’ici la fin de cette année.

General Motors a annoncé en juin 2023 sa décision d'adopter le système de charge des véhicules électriques de Tesla, permettant à ses clients d'accéder alors à 12 000 superchargeurs. Cette annonce intervenait après la décision similaire prise fin mai 2023 par son concurrent Ford. Ce choix " contribuera à rendre la transition vers les véhicules électriques plus transparente pour nos clients ", et " pourrait aussi aider l'industrie à évoluer vers une norme de charge unique en Amérique du Nord ", déclarait alors Mary Barra, patronne de GM.