General Motors dévoile sa voiture du futur: autonomie en 2028, IA et ordinateur central

Un SUV Cadillac Escalade IQ 1000E4 électrique, le 21 novembre 2024 à Los Angeles (Californie) ( AFP / Robyn Beck )

Le constructeur automobile américain General Motors a dévoilé mercredi ses ambitions pour son véhicule du futur, annonçant un partenariat avec l'assistant d'intelligence artificielle (IA) Gemini de Google, le lancement de la conduite autonome en 2028 chez Cadillac ou encore un nouvel ordinateur central.

"Nous sommes ici pour vous montrer ce que nous préparions en coulisses: notre vision pour nos véhicules, notre groupe, notre industrie", a déclaré Mary Barra, patronne de General Motors, lors d'une présentation à New York. "Nous oeuvrons pour accélérer le futur", a-t-elle lancé.

L'objectif du constructeur de Détroit (Michigan) est de "placer les dernières innovations technologiques entre les mains de tous les conducteurs".

A commencer par les propriétaires du luxueux SUV Escalade IQ de Cadillac, dont le prix d'entrée de gamme est actuellement de 129.900 dollars.

Sa version électrique doit être, dès 2028, la toute première de la gamme de GM à être autonome "eyes-off", autrement dit "sans les yeux".

Le groupe bénéficie déjà de l'expérience du "hands-free" avec son option Super Cruise, qui cumule plus de 700 millions de miles - 1,1 milliard de kilomètres - parcourus "sans un seul accident attribué au système".

Pour le groupe, l'autonomie est "l'une des étapes les plus importantes vers le futur".

A même horizon, General Motors prévoit de lancer une nouvelle plateforme informatique - un ordinateur central - dans ses véhicules électriques et à combustion. Là encore, c'est le Cadillac Escalade IQ qui sera pionnière.

Cette plateforme a vocation à gérer la totalité des fonctions et équipements (propulsion, conduite, divertissement, sécurité, etc.), avec un unique logiciel pouvant être actualisé plus facilement et plus rapidement, affirme GM.

- Manganèse contre nickel -

Elle remplacera la douzaine d'appareils électroniques, chacun avec ses propres puces et logiciels, disséminés actuellement dans un véhicule.

Des efforts ont également été faits au niveau de la batterie, en utilisant du manganèse qui est moins couteux que le nickel et moins rare que certains matériaux utilisés actuellement. La batterie LMR offre aussi une autonomie supérieure, ont indiqué les spécialistes de GM, lors de la présentation.

Par ailleurs, le géant historique et numéro 1 aux Etats-Unis compte équiper à partir de 2026 ses véhicules de l'IA Gemini "pour que vous puissiez discuter avec votre voiture aussi naturellement que vous le feriez avec un passager", a-t-il fait miroiter.

Ceci en attendant de développer son propre assistant d'intelligence artificielle, conçu sur mesure pour ses véhicules.

Il pourra expliquer à l'automobiliste le concept de conduite à une seule pédale (accélération en appuyant et freinage en relâchant), signaler un problème technique, repérer un endroit pour se restaurer pendant un long trajet, guider le conducteur pour faire un créneau, suggérer un itinéraire bis en cas de problème, ont expliqué les spécialistes de GM.

Avec le cumul de la conduite autonome et de l'intelligence artificielle, le véhicule pourrait aussi, par exemple, déposer son propriétaire sur son lieu de travail et ensuite, tout seul, aller récupérer des courses, des vêtements au pressing, aller au garage pour sa maintenance, effectuer d'autres taches, puis aller récupérer son propriétaire à la sortie du bureau.

"Entre l'IA, la robotique d'avant-garde et une puissante plateforme informatique, nous allons créer une nouvelle génération de véhicules pour offrir une expérience personnalisée à chaque conducteur", a fait valoir GM.