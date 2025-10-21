 Aller au contenu principal
General Motors augmente sa prévision de bénéfice annuel de base en raison de l'atténuation des droits de douane
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions de General Motors GM.N augmentent de près de 11 % à environ 64,3 $ dans les échanges avant bourse

** Révision à la hausse de la prévision de bénéfice annuel de base à 12,0 à 13,0 milliards de dollars, contre 10,0 à 12,5 milliards de dollars précédemment, car elle s'attend à une baisse de l'impact des droits de douane

** Le bénéfice par action ajusté pour 2025 devrait passer de 8,25 à 10,00 dollars à 9,75 à 10,50 dollars

** Le BPA ajusté du 3ème trimestre de 2,8 $ dépasse les estimations des analystes de 2,31 $, données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 48,59 milliards de dollars dépasse également les prévisions de 45,26 milliards de dollars

** Les actions cotées en bourse de Ford F.N et de Stellantis STLAM.MI ont augmenté respectivement de près de 3 % et de 1 %

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 8,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,364 USD NYSE +2,99%
GENERAL MOTORS
66,028 USD NYSE +13,80%
STELLANTIS
9,409 EUR MIL +3,20%


