General Motors accepte de payer 220 millions de dollars pour avoir partagé des données de conduite

General Motors a conclu un accord de 220 millions de dollars avec les procureurs généraux de 35 États américains et du district de Columbia pour mettre fin à des accusations de vente illégale de données personnelles de ses clients. Le constructeur est accusé d'avoir transmis des informations sur les déplacements et les comportements de conduite à des courtiers en données, qui les auraient ensuite revendues à des assureurs susceptibles de les utiliser pour fixer ou augmenter les primes automobiles.

Les poursuites concernent principalement le programme Smart Driver, lancé en 2016 et abandonné en 2024, auquel plusieurs millions d'automobilistes avaient adhéré. Présenté comme un service destiné à améliorer la sécurité routière, ce dispositif aurait permis à General Motors de collecter des informations détaillées sur les habitudes de conduite sans informer suffisamment les utilisateurs de leur commercialisation. De nombreux participants étaient également abonnés à OnStar, le service connecté du constructeur. Les autorités reprochent notamment au groupe de ne pas avoir respecté ses engagements concernant l'autorisation préalable des clients avant toute vente de leurs données.

Au-delà du règlement financier, General Motors devra limiter la collecte des informations relatives à la conduite et obtenir le consentement explicite des automobilistes avant leur transmission à des tiers. Le constructeur affirme avoir déjà renforcé ses pratiques de confidentialité et s'engage à mieux informer ses clients sur l'utilisation de leurs données. Cette affaire souligne les enjeux liés à la télématique automobile, utilisée notamment par des assureurs comme Allstate, Progressive et Geico pour évaluer les comportements au volant. Si ces dispositifs peuvent permettre de réduire les primes des conducteurs prudents, leur exploitation sans consentement soulève d'importantes questions de protection de la vie privée.

Ce nouvel accord s'ajoute à plusieurs procédures visant les pratiques de General Motors en matière de données personnelles. En mai, le groupe avait accepté de verser 12,75 millions de dollars pour régler une enquête menée en Californie sur la vente présumée d'informations à deux courtiers spécialisés. En janvier 2025, il avait également conclu un accord avec la Federal Trade Commission, s'engageant à ne pas transmettre pendant cinq ans certaines données de géolocalisation et de conduite aux agences établissant des rapports sur les consommateurs. Ces différentes procédures illustrent la surveillance réglementaire croissante des données générées par les véhicules connectés et de leur utilisation commerciale.