General Mills voit son BPA ajusté reculer de 20%
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 13:32
A 4,5 MdsUSD, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire (Cheerios, Old El Paso, Häagen-Dazs...) a diminué de 7%, notamment sur des effets de périmètre sans lesquels sa croissance organique s'est établie à -3%, en ligne avec ses propres prévisions.
'Nos investissements ont aidé à accroître ou conserver nos parts de marché dans 8 de nos 10 principales catégories aux Etats-Unis, tout en continuant de stimuler une forte compétitivité dans les services alimentaires et à l'international', note son PDG Jeff Harmening.
General Mills réaffirme ses objectifs pour l'exercice en cours, dont un BPA et un bénéfice d'exploitation ajustés tous deux en baisse de 10 à 15% à taux de change constant, ainsi que des revenus organiques en baisse de 1% ou en hausse de 1%.
