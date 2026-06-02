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General Mills va céder ses boutiques Haagen-Dazs en Chine continentale
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 01:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Mills GIS.N a annoncé lundi avoir conclu un accord pour céder son activité de magasins de glaces Haagen-Dazs en Chine continentale à un groupe d'investisseurs dont fait partie Ningji, l'exploitant d'une chaîne de salons de thé chinoise.

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