General Mills va céder ses boutiques de glaces Haagen-Dazs en Chine alors que les marques étrangères perdent du terrain

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* La chaîne de thé en pleine expansion Ningji et d'autres investisseurs sont les acquéreurs

* La vente porte sur 170 boutiques Haagen-Dazs en Chine continentale, selon une source

* General Mills continuera à vendre les glaces Haagen-Dazs par l'intermédiaire de détaillants chinois tiers

(Réécriture et mise à jour avec des informations provenant de sources et des détails sur le paysage concurrentiel) par Casey Hall

General Mills GIS.N a accepté de vendre ses magasins de glaces Haagen-Dazs en Chine continentale à un groupe dirigé par Ningji, une chaîne de thé en pleine expansion. Cette dernière vente souligne le déclin des marques étrangères dans la deuxième économie mondiale.

Les marques chinoises développent désormais leurs produits plus rapidement, pratiquent des prix plus agressifs et se sont montrées plus habiles que leurs concurrents étrangers pour s'adapter aux tendances des réseaux sociaux, s'emparant ainsi de parts de marché très convoitées.

General Mills, qui a déclaré vouloir se concentrer sur les marques et les opportunités offrant une croissance plus rentable, n'a pas divulgué les conditions financières de la transaction.

La société continuera à vendre les glaces Haagen-Dazs en Chine par l'intermédiaire de détaillants tiers, tels que les magasins de proximité.

Cette cession fait suite à celle de Starbucks SBUX.O – une autre marque qui a connu un immense succès en Chine au cours des dernières décennies – qui a conclu en avril un accord visant à céder le contrôle de ses activités chinoises à Boyu Capital.

NINGJI EN PLEINE EXPANSION

General Mills n'a pas divulgué le nombre de magasins concernés par la vente, mais une source directement informée de la transaction a indiqué que le groupe dirigé par Ningji rachèterait environ 170 magasins Haagen-Dazs.

À titre de comparaison, le nombre de magasins Haagen-Dazs en Chine continentale avait atteint un pic d’environ 400 par le passé, a ajouté cette source, qui n’était pas autorisée à s’exprimer auprès des médias et a souhaité rester anonyme.

Ningji Lemon Tea, une chaîne fondée par Amanda Wang en 2020, s’est rapidement développée en Chine et en Asie du Sud-Est, et compte désormais plus de 3 000 magasins. Elle a également commencé à exploiter aux États-Unis sous la marque Bobobaba. Ningji n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant cette transaction.

Les pressions inflationnistes découlant de la guerre en Iran menacent d’exacerber la confiance déjà fragile des consommateurs chinois , déjà affectée par des années de croissance économique atone. Les marques américaines , qui ont généralement misé sur une image haut de gamme, ont davantage souffert alors que les marques nationales se livrent à une guerre des prix acharnée et que les tensions entre Washington et Pékin s’intensifient.

Une simple boule de glace dans un magasin Haagen-Dazs, souvent considéré comme un lieu de rendez-vous populaire, coûte environ 40 yuans (5,90 $) en Chine, bien que les glaces Haagen-Dazs en pot vendues dans les supérettes chinoises soient un peu moins chères, entre 25 et 39 yuans.

Malgré tout, ces produits restent chers par rapport à Mixue Ice Cream and Tea 2097.HK , la plus grande chaîne de restauration rapide au monde, qui vend des cornets de glace à l'italienne à partir de 3 yuans pièce dans ses 60 000 points de vente.

Les consommateurs intéressés par des glaces plus haut de gamme ont désormais le choix parmi une multitude de boutiques proposant de nombreux parfums spécialement développés pour les goûts chinois. La chaîne Mr Wild Man, par exemple, compte plus de 700 magasins proposant des parfums tels que le riz et le caramel à la sauce soja pour 30 yuans la coupe.

Le secteur est également confronté à l'évolution des préférences alimentaires vers des aliments plus sains, une tendance accélérée par l'adoption rapide de médicaments amaigrissants .

General Mills, société basée à Minneapolis qui détient des marques telles que Cheerios et Pillsbury, a déclaré qu'elle prévoyait de conclure l'accord cette année.

(1 $ = 6,7622 yuans chinois)