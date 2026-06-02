Sénégal: le président Faye nomme un gouvernement boycotté par Sonko

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Dakar le 16 octobre 2025 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé lundi un nouveau gouvernement où figurent certains membres et alliés du Pastef d'Ousmane Sonko, qui avait pourtant annoncé la non-participation de sa formation à cette administration.

L'annonce du nouveau gouvernement intervient une dizaine de jours après le limogeage par le président Faye, également issu du Pastef, de M. Sonko, devenu depuis le président de l'Assemblée nationale.

Les deux hommes se sont séparés après des mois de tensions, ouvrant une période d'incertitude politique dans le pays, déjà en proie à une grave crise financière.

M. Sonko a depuis été remplacé par Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, qui a annoncé lundi une liste de 30 ministres marquée par l'absence de plusieurs cadres du parti au pouvoir, Pastef, qui siégeaient dans le gouvernement sortant.

Quelques minutes plus tôt, le leader du Pastef avait annoncé que son parti n'intégrerait pas le nouveau gouvernement, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

- "Désaccord" -

"Ce matin s'est tenu un long entretien entre le président de la République et moi, Président du parti, au cours duquel des convergences ont certes été confirmées, mais aussi et surtout des points de désaccord notamment autour de la place et du rôle de la majorité dans le dispositif exécutif", selon le texte.

"À la suite de la réunion de restitution aux instances du Parti, de nouvelles propositions ont été présentées au Président de la République, sans réponse favorable", ajoute le communiqué.

"En conséquence, PASTEF- Les Patriotes ne participera pas au prochain gouvernement et n'y sera représenté par aucun ministre", conclut le communiqué.

Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise Ousmane Sonko à Dakar le 26 mai 2026 ( AFP / SEYLLOU )

En dépit de cela, des alliés et membres de son parti, moins connus du grand public, figuraient dans la liste du nouveau gouvernement, dont Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, ou Yankhoba Diémé, qui occupe le portefeuille des Forces armées.

Le président Faye a reconduit plusieurs ministres qui faisaient partie de l'ancien gouvernement comme le ministre des Finances, Cheikh Diba, le ministre de l'Education Moustapha Mamba Guirassy ou celui de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Le nouveau gouvernement a été fixé après les "concertations d'usage avec toutes les personnes concernées", dont le chef du parti Pastef, Ousmane Sonko, a déclaré le nouveau Premier ministre, Amadou Al Aminou Lô.

"Le président de la République tient à rappeler qu'en toutes circonstances un homme d'Etat doit veiller à ce que la patrie et la République soient toujours au-dessus de toutes considérations partisanes", a-t-il ajouté, lors de la publication de la liste retransmise en direct sur la chaîne publique, la RTS.

- Nouveau tournant -

Il s'agit d'un nouveau tournant après le divorce entre MM. Faye et Sonko, compagnons de route de longue date et vainqueurs de la présidentielle de mars 2024 sous le slogan "Sonko mooy Diomaye" (Sonko c'est Diomaye en ouolof).

Des divergences ont toutefois éclaté au grand jour depuis plusieurs mois entre les deux hommes et ont mené à leur inévitable rupture après le limogeage fin mai de M. Sonko.

Leader incontesté de leur parti, largement majoritaire à l'Assemblée, M. Sonko a depuis été confortablement élu président du Parlement.

Empêché de se présenter à la présidentielle en raison d'une condamnation pour diffamation, M. Sonko avait désigné son bras droit, M. Faye, pour le remplacer dans la course mais des divergences sont apparues entre eux.

Les tensions ont commencé à émerger en juillet 2025 lorsque le bouillonnant Premier ministre d'alors s'en était vivement pris au président Faye, fustigeant un "problème d'autorité" dans le pays.

Début mai, le président avait critiqué la "personnalisation excessive" de son ex-Premier ministre au sein du parti au pouvoir.