General Mills : suppression de tous les colorants artificiels dans ses produits d'ici fin 2027

(AOF) - General Mills a annoncé son intention de supprimer les colorants certifiés de toutes ses céréales américaines et de tous les aliments destinés aux écoles primaires et secondaires d'ici l'été 2026. De plus, l'entreprise s'efforcera de supprimer les colorants certifiés de l'ensemble de son portefeuille de vente au détail aux États-Unis d'ici la fin de 2027. Ce changement ne concerne qu'une petite partie du portefeuille scolaire de General Mills destiné aux écoles primaires et secondaires, car la quasi-totalité de ses produits sont aujourd'hui fabriqués sans colorants certifiés.

AOF - EN SAVOIR PLUS