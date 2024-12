General Mills: prévisions annuelles revues à la baisse information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, General Mills a annoncé mercredi avoir revu à la baisse ses objectifs pour l'exercice 2024/2025, invoquant notamment le climat d'incertitude économique actuel.



Dans un communiqué, le groupe agroalimentaire américain dit désormais tabler sur une baisse de 2% à 4% à taux de change constants de son bénéfice opérationnel ajusté sur l'ensemble de l'exercice en cours, qui se clôturera à la fin du mois de mai.



Le propriétaire, entre autres, de la marque Häagen-Dazs prévoyait jusqu'ici un repli plus limité de son résultat opérationnel à changes constants, allant de 0% à 2%.



General Mills, qui a récemment fait l'acquisition des marques d'alimentation animale de Whitebridge en Amérique du Nord, justifie cette révision à la baisse par la nécessité de réaliser ses investissements actuels afin d'assurer une croissance rentable.



Sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin novembre, son chiffre d'affaires a progressé de 2% à 5,2 milliards de dollars, dont une croissance organique de 1%.



Son bénéfice opérationnel ajusté s'est quant à lui accru de 7% à taux de changes constants, pour atteindre 1,1 milliard de dollars.



Le titre était attendu en baisse de plus de 4% à la Bourse de New York mercredi matin suite à ces annonces.





