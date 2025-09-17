General Mills : prévisions annuelles inchangées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions du fabricant de Cheerios General Mills GIS.N chutent de 1,5 % à 48,85 $ avant l'ouverture du marché

** La société maintient ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices dans un contexte de consommation difficile

** GIS s'attend à une baisse de 10 % à 15 % du bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année et à une baisse de 1 % et une hausse de 1 % des ventes nettes organiques

** Cependant, la société dépasse les estimations de ventes au premier trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 22 % cette année