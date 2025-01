General Mills: objectif réduit après une cession au Canada information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - General Mills a annoncé lundi soir avoir finalisé la cession de son activité de yaourts au Canada au groupe Sodiaal, une opération qui l'a conduit à revoir à la baisse ses prévisions de bénéfice pour l'exercice en cours.



Avec ce changement de périmètre, le propriétaire entre autres des marques Cheerios, Nature Valley, Häagen-Dazs et Old El Paso dit désormais tabler sur une baisse de 2% à 4% de son bénéfice par action (BPA) ajusté sur l'exercice 2024/2025, et non plus de 1% à 3%.



Dans son communiqué, General Mills précise que cet objectif tient également compte de la récente acquisition des marques nord-américaines de l'entreprise de nourriture animale Whitebridge.



La cession des activités de yaourt au Canada, finalisée hier, porte sur plusieurs marques, dont Yoplait et Liberté, ainsi que sur un site de production basé à Saint-Hyacinthe (Québec).



Concernant la vente de ses yaourts aux Etats-Unis au géant français Lactalis, le groupe dit toujours s'attendre à ce que l'opération soit bouclée dans le courant de l'année.





Valeurs associées GENERAL MILLS 61,64 USD NYSE 0,00%