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General Mills manque les attentes au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 12:38

General Mills est attendu en légère baisse à l'ouverture ce mercredi, après la publication d'un BPA ajusté de 0,64 dollar au titre de son 3e trimestre 2025-26, en recul de 37% à taux de change constants, manquant d'environ 12% le consensus.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe agroalimentaire (Cheerios, Old El Paso, Häagen-Dazs...) s'est établi à 547 MUSD (-32% à taux de change constants), soit une marge correspondante en retrait de 4,2 points à 12,3%.

À près de 4,44 MdsUSD, son chiffre d'affaires a diminué de 8%, en raison essentiellement d'effets de périmètre (-6 points). En organique, ses ventes ne se sont tassées que de 3% sur des effets volumes, prix et mix défavorables.

À l'approche du 4e trimestre, le groupe prévoit néanmoins "une progression dans les tendances des ventes organiques et un retour à la croissance des bénéfices, grâce à des comparaisons de timing favorables, à la 53e semaine et à sa dynamique continue de parts de marché".

General Mills réaffirme donc ses objectifs pour l'exercice en cours, dont un BPA et un bénéfice d'exploitation ajustés tous deux en baisse de 16 à 20% à taux de change constants, ainsi que des revenus organiques en repli de 1,5% ou de 2%.

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