General Mills: le titre recule après un point stratégique information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - General Mills a fait le point mardi sur sa stratégie 'Accelerate' mise en oeuvre depuis cinq ans à l'occasion de la conférence 'Cagny' (Consumer Analyst Group of New York) qui se tient en ce moment.



Le PDG du groupe agroalimentaire américain, Jeff Harmening, et son directeur financier, Kofi Bruce, ont rappelé que l'entreprise avait dans l'intervalle investi dans ses marques, revu près de 30% de son portefeuille et livré des résultats financiers ayant atteint, voire dépassé ses objectifs de long terme.



General Mills s'est par ailleurs déclaré dans une position suffisamment solide pour générer de la croissance durable et proposer une rémunération 'attrayante' à ses actionnaires sur le long terme.



En améliorant ces marges bénéficiaires et en renforçant son flux de trésorerie disponible, le groupe précise avoir d'ores et déjà reversé 11 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions depuis l'exercice 2018/2019.



Le propriétaire de Cheerios, Nature Valley, Häagen-Dazs, Old El Paso ou Yoplait, entre autres, dit vouloir continuer à investir dans ses marques sur l'exercice 2024/2025, après un accroissement de près de 40% de ses investissements dans les médias sur la période allant de 2018/2019 à 2023/2024.



A Wall Street, le titre lâchait 3,7% dans les premiers échanges suite à ce point stratégique.





Valeurs associées GENERAL MILLS 56,94 USD NYSE -3,24%