CAC 40
7 801,49
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

General Mills, Johnson & Johnson, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 17/09/2025 à 14:55

(AOF) - Eli Lilly

Eli Lilly a publié les résultats détaillés d'un essai de phase III évaluant l'innocuité et l'efficacité de l'Orforglipron administré par voie orale chez des adultes obèses ou en surpoids présentant un problème médical lié au poids et non diabétiques. À 72 semaines, les trois doses administrées (6mg, 12mg et 36 mg) ont atteint leur critère principal d'évaluation : une perte de poids supérieure à celle du placebo. Les participants prenant la dose la plus élevée du traitement ont perdu en moyenne 12,4 % de leur poids.

General Mills

Au premier trimestre de l'exercice 2025/2026, les ventes de General Mills ont diminué de 7 %, à 4,52 milliards de dollars. Elles dépassent très légèrement le consensus de 4,51 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation ajusté de 711 millions de dollars a reculé de 18 % en devises constantes. Le bénéfice ajusté par action a diminué de 20%, à 86 cents. En revanche, le bénéfice net attribuable s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 108%. La marge bénéficiaire d'exploitation ajustée a diminué de 210 points de base pour s'établir à 15,7%.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a dévoilé de nouvelles données issues d'une étude de phase 3 qui a démontré l'efficacité de son produit Icotrokinan, en comparaison au Deucravacitinib de Bristol Myers Squibb vendu sous la marque Sotyktu, chez des patients atteints de psoriasis en plaques modérée à sévère. Le traitement de Johnson & Johnson a démontré une amélioration de la cicatrisation cutanée aux semaines 16 et 24 ainsi que des taux d'évènements indésirables similaires à ceux du placebo.

Nvidia

L'autorité chinoise de régulation de l'internet a interdit aux plus grandes entreprises technologiques du pays d'acheter les puces d'intelligence artificielle de Nvidia, affirme le Financial Times. Cette décision intervient alors que Pékin accentue ses efforts dans ce domaine pour stimuler son industrie nationale et concurrencer les États-Unis.

Tesla

Tesla aurait conclu des accords confidentiels afin de régler deux procès liés à deux accidents mortels qui ont eu lieu en 2019 en Californie, affirme Reuters, qui cite des documents judiciaires. Ceux-ci impliqueraient le logiciel d'aide à la conduite du constructeur américain de véhicules électriques.

Workday

L'investisseur activiste Elliott Management a pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le spécialiste américain des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines Workday. Le titre de ce dernier est anticipé en forte hausse peu avant l'ouverture. Selon Reuters, Elliott Management a fait l'éloge du PDG et du directeur financier de Workday, soulignant les progrès importants réalisés ces dernières années et qualifiant l'équipe de direction de l'entreprise d'éprouvée et efficace.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
771,630 USD NYSE +0,95%
GENERAL MILLS
49,000 USD NYSE -1,24%
JOHNSON&JOHNSON
177,560 USD NYSE +0,61%
NVIDIA
170,6750 USD NASDAQ -2,40%
TESLA
415,6000 USD NASDAQ -1,43%
WORKDAY-A
237,3500 USD NASDAQ +8,37%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2025 à 14:55:00.

