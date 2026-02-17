General Mills en baisse après l'abaissement de ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

** Les actions du fabricant de Cheerios General Mills GIS.N en baisse d'environ 4 % à 46,60 $ avant le marché

** La société réduit les ventes nettes annuelles et les prévisions de bénéfices avant la conférence de Cagny, en raison de l'affaiblissement du sentiment des consommateurs

** Les ventes nettes pour l'exercice 2026 devraient baisser de 1,5 % à 2 %, par rapport à la fourchette précédente de -1 % à +1 %

** Le BPA ajusté annuel devrait également baisser de 16% à 20% à taux de change constant, par rapport à la fourchette précédente de -10 % à -15 %

** L'action GIS a baissé de 27 % en 2025