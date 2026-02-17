 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

General Mills en baisse après l'abaissement de ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions du fabricant de Cheerios General Mills GIS.N en baisse d'environ 4 % à 46,60 $ avant le marché

** La société réduit les ventes nettes annuelles et les prévisions de bénéfices avant la conférence de Cagny, en raison de l'affaiblissement du sentiment des consommateurs

** Les ventes nettes pour l'exercice 2026 devraient baisser de 1,5 % à 2 %, par rapport à la fourchette précédente de -1 % à +1 %

** Le BPA ajusté annuel devrait également baisser de 16% à 20% à taux de change constant, par rapport à la fourchette précédente de -10 % à -15 %

** L'action GIS a baissé de 27 % en 2025

Valeurs associées

GENERAL MILLS
48,330 USD NYSE -0,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank