General Mills dépasse ses prévisions trimestrielles grâce à la bonne tenue de la demande de produits alimentaires emballés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 5, mise à jour des actions) par Neil J Kanatt et Koyena Das

La société General Mills GIS.N a battu les estimations de ventes et de bénéfices du deuxième trimestre mercredi, les consommateurssoucieux de leur budget mangeant à la maison plutôt qu'au restaurant, ce qui a stimulé la demande pour les produits de base du fabricant de pâte Pillsbury et pour les céréales pour le petit déjeuner.

Les actions du fabricant de Cheerios, qui a réaffirmé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois, étaient en hausse d'environ 1 % dans les premiers échanges.

Alors que le moral des consommateurs américains s'est amélioré au début du mois de décembre, un plus grand nombre d'entre eux préfèrent toujours les repas faits maison aux restaurants, en raison des prix élevés et des incertitudes liées au marché de l'emploi.

General Mills a connu un "environnement opérationnel volatil" au cours du trimestre, a déclaré le directeur général Jeff Harmening, tout en notant une "amélioration de la dynamique" au cours du premier semestre de l'année.

"Les consommateurs à revenus faibles et moyens continuant à ressentir une pression économique importante, nous avons constaté qu'ils effectuaient une plus grande proportion de leurs achats alimentaires sur des promotions plutôt qu'à des prix courants."

Les prestations SNAP, qui fournissent une aide alimentaire aux personnes à faible revenu, ont été temporairement suspendues pour la première fois pendant la fermeture du gouvernement fédéral, ce qui a pesé sur le budget des ménages.

Les ventes nettes pour le trimestre clos le 23 novembre ont chuté de 7 % pour atteindre 4,86 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 4,78 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a déclaré un bénéfice ajusté de 1,10 $ par action, dépassant les attentes de 1,03 $ par action.

L'entreprise a maintenu sa prévision annuelle d'une baisse de 10% à 15% du bénéfice, et de ventes nettes organiques comprises entre une hausse et une baisse de 1%.

General Mills en réitérant ses prévisions annuelles a montré des signes positifs bien qu'il soit sous pression dans un environnement où "les prix sont devenus difficiles à prendre et la reprise des volumes a été plus lente que prévu", a déclaré Nik Modi, analyste de RBC Capital Markets.

Son homologue Campbell's Co CPB.O a également dépassé les attentes pour son bénéfice du premier trimestre la semaine dernière, tout en maintenant ses prévisions annuelles.

En juin, General Mills avait déclaré qu'elle supprimerait les colorants synthétiques de l'ensemble de son portefeuille de vente au détail aux États-Unis d'ici la fin de l'exercice 2027, alors que de plus en plus de consommateurs optent pour des options plus saines et que l'administration Trump pousse le mouvement "Make America Healthy Again".